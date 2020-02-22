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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar

, maçı hazırlıklarını sürdürdü. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular gruplara ayrıldı.

, maçı hazırlıklarını sürdürdü. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular gruplara ayrıldı. 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdiler. Sonrasında teknik direktör gözetiminde taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman soğuma hareketleriyle sona erdi. Sarı-kırmızılılar bugün yapacağı idmanın ardından Zorlu'da kampa girecek.
  1. 22.2.2020
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