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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Yücedağ vefat etti

Yücedağ vefat etti

'ın eski futbolcusu , 'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti.

'ın eski futbolcusu , 'da geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti. Sarı-kırmızılı kulüp, vefatı derin bir üzüntüyle karşıladığını duyurarak merhuma Allah'tan rahmet diledi. Yücedağ; 1990-92 yılları arasında futbolcu, 2009-10'da tercüman olarak Galatasaray'da görev yapmıştı
  1. 19.2.2020
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