Galatasaray - Yeni Malatyaspor | CANLI

Süper Lig'de Galatasaray bu akşam sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'ın hedefi mutlak 3 puan... Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada sarı kart cezası bulunan Mariano forma giyemiyor. Öte yandan Fenerbahçe derbisi öncesi de takımın golcüsü Adem Büyük sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Adem Büyük

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Acquah, Walter, Robin Yalçın, Hafez, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

GALATASARAY-YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 6. RANDEVU

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bu akşamki maçla birlikte 6. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce 5 maçta birbirlerine rakip olan iki ekibin de 2'şer galibiyeti bulunuyor. Zorlu rekabette Galatasaray'ın 7, Malatyaspor'un ise 5 golü var.

GALATASARAY SERİYE BAĞLADI

Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye doğru ilerleyen Galatasaray, bu istatistiğini Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etme başarısı gösterdi. Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde Yeni Malatyaspor maçından 3 puan alıp, Kadıköy'e moralli gitmek istiyor.

SAHASINDA 5 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Türk Telekom Stadyumu'ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir'e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet elde ederken, 1 de beraberlik aldı.

CİMBOM AZ GOL YİYOR

Galatasaray, 17 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Yeni Malatyaspor ise kalesinde 29 gole engel olamadı. Cimbom, 35 kez gol sevinci yaşarken, Malatya ekibi de 34 kez rakip fileleri havalandırdı.

YENİ MALATYASPOR'DA FOFANA VE MUSTAFA AKBAŞ YOK

Bir maç eksiğiyle geride kalan 20 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, Galatasaray karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Malatya ekibinde sakatlığı süren Moryke Fofana ile kart cezalısı Mustafa Akbaş, Galatasaray maçında forma giyemiyor.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Galatasaray, Süper Lig tarihinde Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği iki maçı da gol yemeden kazandı (2-0 & 3-0).

*Sezonun ilk yarısında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihinde rakibini mağlup edemediği sezon yok.

*Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanan Galatasaray, bu süreçte en fazla gol atan (17) ve en az gol yiyen (2) takım konumunda.

*Süper Lig'de beş maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor (1B 4M), son galibiyetini Beşiktaş deplasmanında aldı (2-0).

*Bu sezon Süper Lig'de 17 gol yiyen Galatasaray, ilk 21 haftalar itibarıyla daha az golü en son 2011/12'de kalesinde görmüştü (15).

*Bu sezon Sivasspor'un (19) ardından deplasmanda en fazla gol atan takım olan Yeni Malatyaspor (18), çıktığı 11 karşılaşmanın 10'unda rakip fileleri havalandırmayı başardı.

*Galatasaray formasıyla çıktığı son üç lig maçında da gol atan Adem Büyük (toplam 4 gol), Süper Lig kariyerinde ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan üç oyuncudan biri olan Ömer Bayram (8; Edin Visca ve Caner Erkin ile birlikte), daha önceki üç sezonun toplamında aynı sayıda gol pası vermişti.

*Şu an Yeni Malatyaspor kadrosunda yer alan oyuncular arasında bu sezon ligde en fazla gol atan isim olan Thievy Bifouma (6), Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı çıktığı beş karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

*Teknik direktörlük kariyerinde Kemal Özdeş'e rakip olduğu beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Fatih Terim (1M), tek yenilgisini Şubat 2018'de aldı (Kasımpaşa 2-1 Galatasaray).