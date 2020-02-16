Galatasaray - Başakşehir U14 maçında gergin anlar

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezon istenileni veremeyen ve satılması gündemde olan Marcao için İtalyan medyası, flaş bir habere imza attı. Buna göre sarı kırmızılı savunmacı için Çizme ekibi Udınese ve Fiorentina, girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Öte yandan Galatasaray kulislerinde Marcao için 10 milyon euro ve üstünde bir rakam talep edileceği konuşuluyor! İşte detaylar...