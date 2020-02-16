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16 Şubat 2020, Pazar
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- U14 maçında gergin anlar

Galatasaray - Başakşehir U14 maçında gergin anlar

U14 'nde oynanan -Medipol maçında gergin anlar yaşandı. 64. dakikada Başakşehir Teknik Sorumlusu kırmızı kart görünce adeta çıldırdı ve hakemin üzerine yürüdü. Araya girenler gerginliğin büyümesini engelledi.

U14 'nde , sahasında Medipol ile karşılaştı. Mücadele 52. dakikada Berk'in penaltıdan attığı golle 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü ile sona ererken, maçın 64. dakikasında tatsız bir olay yaşandı.

Bir pozisyon sonrası Başakşehir'in teknik sorumlusu hakeme itiraz etti. Bunun üzerine sarı kart gören Güzeldal, itirazlarını sürdürünce hakem kırmızı kartını çıkardı. Bunun üzerine adeta çılgına dönen Güzeldal, hakemin üzerine yürüdü ve saldırı girişiminde bulundu. Araya girenler olayın büyümesini engelledi.

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  1. 16.02.2020
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