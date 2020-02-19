Mario Lemina'nın yerine 5 aday! Kim oynayacak? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Şubat 2020, Çarşamba
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Mario Lemina'nın yerine 5 aday! Kim oynayacak?

Mario Lemina'nın yerine 5 aday! Kim oynayacak?

Gobon’lu yıldız en formda olduğu bir dönemde sakatlandı. Bu durum teknik heyeti oldukça düşündürürken alternatif isim arayışları başladı. Michael Seri’nin yanına 5 aday var. Bu isimler arasından favori ama Ömer sürprizi de gelebilir.

Galatasaraylı oyuncular dün izin yaptı ama teknik heyet derbisi nedeniyle mesaisine devam etti. Pazar günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde 'in en büyük sıkıntısı Mario Lemina'nın forma giyemeyecek olması. Yeni maçının son anlarında kenara alınan başarılı futbolcunun yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edildi. Bu durum başta Terim olmak üzere camiasında büyük üzüntü yarattı.

BELHANDA İLE GÖRÜŞTÜ
Arayışlara başlayan Terim'in önünde 5 aday bulunuyor. , Donk ve Selçuk, Seri'nin yanında oynayabilir. Ayrıca seçeneği de masada... Terim, ritmini yakalaması nedeniyle Donk'u ön liberoda oynatmayı düşünse de savunma hattını bozmak istemiyor. Selçuk ve Taylan da istenilen seviyede değil... Bu nedenle son dönemde kenarda kalan Belhanda ismi öne çıktı. Terim'in Faslı yıldıza 'Kendini hazırla' dediği öğrenildi. Belhanda'nın idmanlardaki performansına göre Ömer ihtimali de gündeme gelebilir tabii...

SİVAS MAÇINA HAZIR
Yeni Malatya maçında sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Mario Lemina en az iki hafta yok. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak olan yıldız oyuncu, 8 Mart'taki Sivas deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacak. Gabonlu ön libero 10 gün boyunca yoğun tedaviye alınacak.

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  1. 19.2.2020
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