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04 Şubat 2020, Salı
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Asistle başladı

Asistle başladı

 rahatsızlığını atlatan , maçıyla formasına kavuştu.

rahatsızlığını atlatan , maçıyla formasına kavuştu. Oyuna sonradan giren genç yıldız, Feghouli'nin attığı 4. golün asistini yaptı ve taraftarları bir kez daha kendisine hayran bıraktı.
  1. 4.2.2020
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