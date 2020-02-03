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03 Şubat 2020, Pazartesi
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King Kong

King Kong Ryan Donk

Luyindama’nın yokluğunda Marcao ile uyumlu bir ikili olan Donk akrobatik bir gol atarak tribünleri ayağa kaldırdı. 33’lük yıldız futboluyla şapka çıkarttı.

'in nerede görev verirse elinden gelenin en iyisini yapan , muhteşem bir gol atarak yıldız santrforlara taş çıkarttı. 21. dakikada 'ın sağdan ortasını önce göğsüyle kontrol eden Hollandalı stoper, ardından müthiş bir vole yapıştırarak kaleci İsmail Çipe'yi mağlup etti. Takımının 2. golünü kaydeden Donk, bu sezon ilk kez fileleri sarsmayı başardı. Christian Luyindama' nın yokluğunda Marcao ile birlikte savunmanın bel kemiği olan Hollandalı yıldız attığı şık golle de taraftarları ayağa kaldırdı. Donk, mücadele içerisinde rakip hücumculara da göz açtırmadı. İlk yarıda kontratakta tehlikeli gelen 'de Henrique'ye omzunu koyarak gol şansı tanımadı ve alkış topladı.
  1. 3.2.2020
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