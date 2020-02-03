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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Taraftar mest oldu

Taraftar mest oldu

Donk’un müthiş performansı taraftarı coşturdu. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk mesajları paylaştı.

taraftarları 'un hem attığı gol hem de gösterdiği muazzam performansla coştu. Twitter'da Hollandalı oyuncuyu en çok konuşulanlar listesine sokan taraftarlar şu mesajları paylaştı: "Ryan Henk Donk; Uyruğu: Hollanda Mevkisi: Defansif Orta Saha Görevi: Galatasaray'da açık olan mevkileri kapatıp şampiyon yapma challenge." "Donk şampiyonluk modunu açtığına göre 8 de kapanır 18 de."
  1. 3.2.2020
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