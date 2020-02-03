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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Asist kralı Ömer

Asist kralı Ömer

Orta sahaya geçtikten sonra bambaşka biri olan bu sezon 8. asistini yaptı. Ömer, yerli isimler arasında zirveye oturdu.

attırmaya kazanmaya devam ediyor. Geçen sezon sol bek performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Ömer Bayram orta sahaya geçtikten sonra bambaşka bir futbolcu oldu. 'in elinin değdiği 28 yaşındaki futbolcu, dün akşam 'deki 8. asistini yaptı. Hem Donk'a hem de Feghouli'ye gol pası veren Ömer, başka bir rekora da ortak oldu. 2014-15 sezonunda 8 asist yapan 'ı yakalayan Ömer Bayram, Galatasaray formasıyla bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan Türk oyuncu oldu. Ömer, 8 asistli 'i de yakalarken, 9 asistli Edin Visca'ya bir adım daha yaklaşmayı başardı.
  1. 3.2.2020
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