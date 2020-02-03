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03 Şubat 2020, Pazartesi
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950. gol Feghouli’den

950. gol Feghouli’den

Aslan, dün yönetiminde çıktığı resmi maçlarda 950 ve 951. golü kaydetti.

Aslan, dün yönetiminde çıktığı resmi maçlarda 950 ve 951. golü kaydetti. Dün fileleri 2 kez havalandıran Cezayirli yıldız maç sonu ise "Elhamdülillah, çok mutluyum. Umarım sezon sonuna kadar sakatlıklar olmaz ve böyle devam ederek şampiyon oluruz" diye konuştu.
  1. 3.2.2020
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