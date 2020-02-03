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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Akbaba boş geçti

Emre Akbaba boş geçti

Sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı 3 maçta da gol atarak eski performansının üzerine çıkan Akbaba dün suskundu.

Sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı 3 maçta da gol atarak eski performansının üzerine çıkan Akbaba dün suskundu. Falcao'nun yokluğunda performansının düştüğü gözlenen 27 yaşındaki futbolcu 74. dakikada oyundan çıkarak yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı. Emre'ye büyük sevgi seli vardı.
  1. 3.2.2020
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