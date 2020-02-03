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03 Şubat 2020, Pazartesi
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4 maçta 14 gol kaydetti

4 maçta 14 gol kaydetti

İlk yarıda şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kalan ciddi bir atağa kalktı.

İlk yarıda şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kalan G.Saray ciddi bir atağa kalktı. 17. haftayı 5-0'lık galibiyetiyle kapatan G.Saray; Denizlispor'u 2-1, 'u (D) 3-0 ve 'u 4-1 geçerek 4'te 4 yaptı. 12 puan toplayan Cimbom, 4 maçta 14 gol atarak klasını konuşturdu.
  1. 3.2.2020
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