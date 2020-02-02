Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı!

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, bir dönem milli takımda da forma giyen Emre Mor'u Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kalan ve fazla forma şansı bulamayan Mor, devre arası transfer döneminin son saatlerinde kiralık sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Yunanistan ekibi Olympiakos'un yolunu tutmuştu.

Yeni takımıyla sözleşmesini imzalayan genç futbolcu, sarı-kırmızılı camiaya sosyal medya üzerinden bir veda mesajı yayınladı.

İŞTE EMRE MOR'UN VEDA MESAJI

Herkesin büyük beklentileriyle buraya geldiğimin farkındayım. Ben de ülkemin en başarılı kulübünün formasını giymek, en iyi taraftarı önünde oynamak için çok heyecanlıydım. Hiçbir zaman öz eleştiri yapmaktan kaçınmadım. Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Bu konuda; her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Buradan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığı... Ancak son durum bu. Bu kısa sürede yaşadığım duygular, hem statta hem sosyal medyada verdiğiniz sonsuz destek için büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Umuyorum sezon sonunda yine, yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz. Sizler için en iyisini diliyorum.