Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı!
Sezon başında büyük umutlarla Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan ancak beklentilerin altında kalması nedeniyle devre arası transfer döneminde Olympiakos'a transfer olan Emre Mor, sarı-kırmızılı camiaya bir veda mesajı yayınladı.
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, bir dönem milli takımda da forma giyen Emre Mor'u Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kalan ve fazla forma şansı bulamayan Mor, devre arası transfer döneminin son saatlerinde kiralık sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek Yunanistan ekibi Olympiakos'un yolunu tutmuştu.
Yeni takımıyla sözleşmesini imzalayan genç futbolcu, sarı-kırmızılı camiaya sosyal medya üzerinden bir veda mesajı yayınladı.
İŞTE EMRE MOR'UN VEDA MESAJI
Herkesin büyük beklentileriyle buraya geldiğimin farkındayım. Ben de ülkemin en başarılı kulübünün formasını giymek, en iyi taraftarı önünde oynamak için çok heyecanlıydım. Hiçbir zaman öz eleştiri yapmaktan kaçınmadım. Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Bu konuda; her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Buradan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığı... Ancak son durum bu. Bu kısa sürede yaşadığım duygular, hem statta hem sosyal medyada verdiğiniz sonsuz destek için büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Umuyorum sezon sonunda yine, yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz. Sizler için en iyisini diliyorum.
- 02.02.2020
- Güncelleme: 02.02.2020 19:03
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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