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02 Şubat 2020, Pazar
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'dan 'a veda mesajı!

Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı!

Sezon başında büyük umutlarla 'dan 'a kiralık olarak olan ancak beklentilerin altında kalması nedeniyle devre arası transfer döneminde 'a transfer olan , sarı-kırmızılı camiaya bir veda mesajı yayınladı.

Yaz döneminin flaş ekiplerinden , bir dönem milli takımda da forma giyen 'u 'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kalan ve fazla forma şansı bulamayan Mor, devre arası transfer döneminin son saatlerinde kiralık sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek ekibi 'un yolunu tutmuştu.

Yeni takımıyla sözleşmesini imzalayan genç futbolcu, sarı-kırmızılı camiaya üzerinden bir veda mesajı yayınladı.

İŞTE EMRE MOR'UN VEDA MESAJI

Herkesin büyük beklentileriyle buraya geldiğimin farkındayım. Ben de ülkemin en başarılı kulübünün formasını giymek, en iyi taraftarı önünde oynamak için çok heyecanlıydım. Hiçbir zaman öz eleştiri yapmaktan kaçınmadım. Bekleneni karşılayamamak en başta beni çok üzüyor. Bu konuda; her zaman en iyisini vermek için çalıştığımdan emin olabilirsiniz. Buradan bu şekilde ayrılmak benim için de hayal kırıklığı... Ancak son durum bu. Bu kısa sürede yaşadığım duygular, hem statta hem sosyal medyada verdiğiniz sonsuz destek için büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. Umuyorum sezon sonunda yine, yeniden şampiyonluk sevinci yaşıyor olursunuz. Sizler için en iyisini diliyorum.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 19:03
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