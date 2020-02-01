Halil ve Alpaslan direkten döndü!
Transfer dönemini 3 takviyeyle noktalayan Galatasaray, son gün Göztepe'den Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk için nabız yoklasa da transferleri bitiremedi. İzmir ekibinin hocası İlhan Palut oyuncuların satışına izin vermezken, Cimbom'un sezon sonunda yeniden harekete geçeceği ifade edildi.
Transfer döneminde Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın, son günde iki isimle daha görüştüğü ancak sonuç alamadığı ortaya çıktı. Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılıların transferin bitmesine saatler kala Göztepe'den Halil Akbunar ile Alpaslan Öztürk'ü istediği ifade edildi. Göztepe yönetimi ve futbolcularla büyük ölçüde anlaşan Galatasaray'ın, İzmir ekibinin teknik direktörü İlhan Palut engeline takıldığı belirtildi. Genç teknik adamın, oyuncularının satışına izin vermediği ifade edildi.
FATİH TERİM ÇOK İSTEDİ
Halil ve Alpaslan'da mutlu sona ulaşamayan Cimbom'un bu defteri henüz kapatmadığı ve sezon sonunda yeniden harekete geçeceği öğrenildi. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'in bu transferleri çok istediği belirtilirken, Cengiz yönetiminin sezon sonunda Göztepe'nin kapısını çalacağı ifade edildi.
Kanatlarda görev yapan Halil Akbunar'ın 2022, savunmacı Alpaslan Öztürk'ün ise 2021 yılına kadar Göztepe ile sözleşmesi bulunuyor.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 17:08
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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