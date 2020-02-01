Harry Kewell'dan Galatasaray antrenmanına ziyaret!
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübü ziyaret eden Harry Kewell, antrenmanı yakından takip etti.
1 Şubat 2020 Cumartesi 21:48
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 20. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynadı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına devam etti. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde yükleme antrenmanı gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Harry Kewell, sarı-kırmızılı kulübü ziyaret edip, antrenmanı da izledi.