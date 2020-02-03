Steven Nzonzi'den Galatasaray sorusuna olay cevap! "Onları konuşmak..."
Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Nzonzi, ara transfer döneminde Rennes'in yolunu tutmuştu. Fransız yıldız, ayrılığının ardından L'equipe gazetesine röportaj verdi. Steven Nzonzi, Fransız basınının kendisine yönelttiği Galatasaray sorusuna şaşırtan bir yanıt vererek beklemeyen bir tavır sergiledi. İşte o röportaj... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dünya Kupası apoletli yıldız Steven Nzonzi, sarı kırmızılı kulüpte istenilen performansı sergileyememişti. Nzonzi, teknik direktör Fatih Terim ile yıldızının barışmaması sonrası disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.
Nzonzi, ara transfer döneminde Fransa'nın Rennes kulübünün yolunu tutarken, L'equipe Gazetesi'ne röportaj verdi.
Fransız yıldız röportajı şu şekilde yayımlandı;
Neden Premier Lig yerine Rennes'i seçtin?
"Hemen yeni bir meydan okumayı seçtim. Olumlu yönde gelişen bir kulüp, bu yüzden hemen kabul ettim. Ayrıca, ülkeme geri dönmek ve Lig 1'i keşfetmek istedim. Bu yüzden, Rennes Başkanı ile çok iyi giden görüşmelerimden sonra teklifi kabul ettim."
"Transferim biraz zaman aldı ama normal gelişti. Görüşmelerin ardından çevrem, özellikle babam, bu tercihin doğru olduğundan emindi."
Galatasaray ile ilişkin neden sona erdi?
"Farklı bir ülke, farklı organizasyondu. Bu, bugün hakkında konuşmak istemediğim küçük bir detay. Sonunda çok iyi gitmediği anlamına geliyor. Ama ben geleceğe bakıyorum ve Lig 1'deki bu kulüpte oynamak için sabırsızlanıyorum."
11 Aralık'tan beri oynamıyorsunuz?
"Şu anda en iyi kapasitemde değilim ama bir sakatlık da yaşamadım. Bir ay boyunca orada çalışmalarıma devam ettim. Kulüp personelleri ile beraber mümkün olduğunca çabuk geri dönmek için çalışacağız. Hocam ile beraber görüşeceğiz. Geri dönüşüm, çalışmalara bağlı olarak bir hafta veya biraz daha fazla sürebilir."
Roma'dan ayrılığınız Monchi ile bağlantılı mı?
"Evet, devreye giren etmenler var. Bu benim ve kulübümün ortak kararıydı. Tabii iş tarafı da var ama bilmiyorum, bu sebeple daha fazlasını söyleyemem."
Dünya şampiyonu olmak sizi zorladı mı?
"Oyunumuzun değiştiğinden eminiz çünkü sizden çok daha fazlası bekleniliyor. Oyun içinde iyi gitmiyorsak, insanların parmaklarını yönlendireceği bazı oyuncular oluyor."
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 17:35
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Çekilin yoldan Fırtına geliyor
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Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
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Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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