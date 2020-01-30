Galatasaray için transfer iddiası! Falcao'nun yerine...
Falcao'nun beklenmedik sakatlığı sonrası forvet hattında yeni bir krizle karşı karşıya kalan Galatasaray için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Ünlü gazeteci Tancredi Palmeri, sarı-kırmızılıların Torino'da fazla şans bulamayan İtalyan golcü Simone Zaza'yı kiralamak için görüşmelere başladığını öne sürdü.
Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın son gün bombası Simone Zaza olabilir... Radamel Falcao'nun şanssız şekilde sakatlanıp 1 ay sahalardan uzak kalacak olması, Andone'nin de tam hazır olmaması nedeniyle forvet hattına takviye yapmak isteyen Cimbom'un, İtalyan golcüyü radarına aldığı iddia edildi.
Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılıların Zaza için Torino ile görüşmelere başladığını açıkladı. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Cimbom'un transferi yarına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.
MART SONUNA KADAR SAKAT!
Bu sezon Torino'da fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki golcü, 5 Ocak'taki Roma maçının ardından sakatlanmıştı. Zaza'nın en erken mart ayı sonunda sahalara döneceği belirtilirken, Palmeri'nin bu iddiası özellikle İtalya'da şaşkınlık yarattı.
- 30.01.2020
- Güncelleme: 30.01.2020 16:49
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Galatasaray için transfer iddiası! Falcao'nun yerine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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