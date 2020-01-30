Galatasaray için transfer iddiası! Falcao'nun yerine...

Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın son gün bombası Simone Zaza olabilir... Radamel Falcao'nun şanssız şekilde sakatlanıp 1 ay sahalardan uzak kalacak olması, Andone'nin de tam hazır olmaması nedeniyle forvet hattına takviye yapmak isteyen Cimbom'un, İtalyan golcüyü radarına aldığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılıların Zaza için Torino ile görüşmelere başladığını açıkladı. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Cimbom'un transferi yarına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

MART SONUNA KADAR SAKAT!

Bu sezon Torino'da fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki golcü, 5 Ocak'taki Roma maçının ardından sakatlanmıştı. Zaza'nın en erken mart ayı sonunda sahalara döneceği belirtilirken, Palmeri'nin bu iddiası özellikle İtalya'da şaşkınlık yarattı.