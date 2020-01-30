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30 Ocak 2020, Perşembe
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için iddiası! Falcao'nun yerine...

Galatasaray için transfer iddiası! Falcao'nun yerine...

Falcao'nun beklenmedik sakatlığı sonrası forvet hattında yeni bir krizle karşı karşıya kalan için İtalya'dan flaş bir iddiası geldi. Ünlü gazeteci Tancredi Palmeri, sarı-kırmızılıların Torino'da fazla şans bulamayan İtalyan golcü 'yı kiralamak için görüşmelere başladığını öne sürdü.

Hareketli bir ara dönemi geçiren 'ın son gün bombası olabilir... 'nun şanssız şekilde sakatlanıp 1 ay sahalardan uzak kalacak olması, Andone'nin de tam hazır olmaması nedeniyle forvet hattına takviye yapmak isteyen Cimbom'un, İtalyan golcüyü radarına aldığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılıların Zaza için Torino ile görüşmelere başladığını açıkladı. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Cimbom'un transferi yarına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

MART SONUNA KADAR SAKAT!

Bu sezon Torino'da fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki golcü, 5 Ocak'taki Roma maçının ardından sakatlanmıştı. Zaza'nın en erken mart ayı sonunda sahalara döneceği belirtilirken, Palmeri'nin bu iddiası özellikle İtalya'da şaşkınlık yarattı.

  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 16:49
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