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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Eksikler çoğaldı

Eksikler çoğaldı

'yı 3-0 mağlup etti ama 3 de önemli oyuncusunu kaybetti.

, 'yı 3-0 mağlup etti ama 3 de önemli oyuncusunu kaybetti. 'nın cezalı duruma düşmesi, Falcao ve Saracchi ise sakatlıkları nedeniyle bu hafta maçında forma giyemeyecek. Terim 3 oyuncunun yokluğunu kapatmak için şimdiden çalışmalara başladı. Ayrıca Andone'un sakatlığı ve Onyekuru'nun da rahatsızlığı devam ediyor.

  1. 29.1.2020
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