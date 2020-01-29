Eksikler çoğaldı
Galatasaray, Konya'yı 3-0 mağlup etti ama 3 de önemli oyuncusunu kaybetti.
Galatasaray, Konya'yı 3-0 mağlup etti ama 3 de önemli oyuncusunu kaybetti. Lemina'nın cezalı duruma düşmesi, Falcao ve Saracchi ise sakatlıkları nedeniyle bu hafta Kayseri maçında forma giyemeyecek. Terim 3 oyuncunun yokluğunu kapatmak için şimdiden çalışmalara başladı. Ayrıca Andone'un sakatlığı ve Onyekuru'nun da rahatsızlığı devam ediyor.
- 29.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Eksikler çoğaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.