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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Dünyanın en iyisi!

Dünyanın en iyisi!

Takım arkadaşları, 'dan sorunlu bir şekilde ayrılan 'yi anlattı.

Takım arkadaşları, 'dan sorunlu bir şekilde ayrılan 'yi anlattı. Diagne'nin 'ya iyi durumda gelmediğini belirten Simon Deli, "Club Brugge'da beklenen etkiyi gösteremedi ama bu onun kötü futbolcu olduğunu göstermiyor. Aksine Diagne dünyanın en iyi forvetlerinden biri" diye konuştu. Brandon Mechele ise "Diagne sağlam bir adam. Maçlarda fırsatları değerlendirememiş olabilir ama yeni bir yerdesin ve uyum sorunu olabiliyor" dedi.

G.SARAY'A DÖNECEK Mİ?

Club Brugge'un ikinci yarıda düşünmediği Mbaye Diagne tek başına antrenmanlarını yapmaya devam ediyor. Falcao'nun yeniden sakatlanması ve Andone'nin henüz hazır olmaması nedeniyle Senegalli golcünün ismi yeniden gündeme gelirken gözler yeniden teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Terim şu aşamada Diagne'nin dönüşüne çok da sıcak bakmasa da cuma gününe kadar sürpriz gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

  1. 29.1.2020
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