''Şampiyonluğun en büyük adayıyız''
Kaptan Muslera rakiplere gözdağı verdi. Uruguaylı, "Galatasaray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz. G.Saray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır ve mücadelesini sürdürecek" dedi.
Kaptan Muslera rakiplere gözdağı verdi. Uruguaylı, "Galatasaray'ın neler yapabileceğini tarihe baktığımızda görebiliyoruz, çok da uzağa gitmeye gerek yok, geçen seneye bakınca görüyoruz. G.Saray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır ve mücadelesini sürdürecek" dedi.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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