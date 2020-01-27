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27 Ocak 2020, Pazartesi
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durmuyor!

El Tigre durmuyor!

deplasmanında sahneye çıkan yıldız santrfor, galibiyette başrol oynadı. Bu sezon ligde 5. golünü kaydeden Kolombiyalı futbolcu 58. dakikada sakatlanarak saha kenarına geldi.

'da golleri sıralamaya başladı. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından epey uzak kalan Kolombiyalı süper yıldız, 17. haftadaki maçında 2 gol atarak devre arasına girmişti. Sıkı bir kamp dönemi geçiren , ikinci yarının ilk maçı olan Denizlispor karşılaşmasında fileleri havalandırarak yüksek formunu sürdürmüştü. Radamel Falcao, 26. dakikada 'ın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve şutunu çıkardı. Top Alper Uludağ'a çarpınca kaleci müdahale edemedi. Bu sezon 'de ilk deplasman golünü kaydeden Kolombiyalı, ligde 5. golünü atmayı başardı. İkinci yarıda kontratağa çıkan sarı-kırmızılılarda topu sol bek Saraccihi süratle getirdi. İçeri çevirdiği top savunmaya çarparak kornere çıktı. Bu pozisyonda rakip kaleye koşan Radamel Falcao sağ arka adalesini tutarak sekmeye başladı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kolombiyalı yıldız riske edilmeyerek saha kenarına geldi. Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu. 33 yaşındaki yıldız santrforun son durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

RİSK ALMAK İSTEMEDİM
Radamel Falcao maç sonunda 3 puan ve attığı gol için çok mutlu olduğunu söyledi. Kolombiyalı, 3 puan çok önemliydi. Herkesi tebrik ediyorum, tüm arkadaşlarımı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Hem attığım gol, hem de 3 puan için çok mutluyum" dedi. Falcao sakatlığı içinse, "Sakatlandığımda bir rahatsızlık hissettim, çok fazla risk alıp devam etmek istemedim. MR'a girince öğreneceğiz ne olduğunu" diye konuştu.

  1. 27.1.2020
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