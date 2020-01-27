Raiola ile Empereur pazarlığı
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Verona'da forma giyen Alan Pereira Empereur'u gündemine aldı. Futbol direktörü Şükrü Hanedar'ın Empereur'un menajeri Raiola ile görüştüğü iddia edildi. 25 yaşındaki Brezilyalı, 4 maçta forma giydi.
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Verona'da forma giyen Alan Pereira Empereur'u gündemine aldı. Futbol direktörü Şükrü Hanedar'ın Empereur'un menajeri Raiola ile görüştüğü iddia edildi. 25 yaşındaki Brezilyalı, 4 maçta forma giydi.
- 27.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Raiola ile Empereur pazarlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.