Raiola ile Empereur pazarlığı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Raiola ile Empereur pazarlığı

Raiola ile Empereur pazarlığı

Raiola ile Empereur pazarlığı

Stoper arayışlarını sürdüren , Verona'da forma giyen 'u gündemine aldı. direktörü 'ın Empereur'un menajeri Raiola ile görüştüğü iddia edildi. 25 yaşındaki Brezilyalı, 4 maçta forma giydi.

Stoper arayışlarını sürdüren , Verona'da forma giyen 'u gündemine aldı. direktörü 'ın Empereur'un menajeri Raiola ile görüştüğü iddia edildi. 25 yaşındaki Brezilyalı, 4 maçta forma giydi.

  1. 27.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Raiola ile Empereur pazarlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN