Galatasaray'da Falcao ve Saracci sakatlandı!
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Radamel Falcao ve Saracchi talihsiz bir şekilde sakatlandı. Mücadelenin 56. dakikasında sakatlanan Kolombiyalı yıldızın yerine Adem Büyük oyuna dahil olurken, 71. dakikada sakatlanan Saracchi'nin yerine Şener Özbayraklı oyuna girdi.
Galatasaray'da Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Maçtaki gol perdesini açan Radamel Falcao mücadelenin 56. dakikasında sakatlık geçirdi. Arka baldırını tutan yıldız futbolcu karşılaşmaya devam edemedi. Radamel Falcao'nun yerine Adem Büyük oyuna dahil oldu.
SARACCHI YERİNE ŞENER!
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, mücadelenin 71. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Uruguaylı futbolcunun yerine Şener Özbayraklı girdi.
- 26.01.2020
- Güncelleme: 26.01.2020 20:34
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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