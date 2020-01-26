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26 Ocak 2020, Pazar
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'da Falcao ve Saracci sakatlandı!

Galatasaray'da Falcao ve Saracci sakatlandı!

'in 19. haftasında 'a konuk olan 'da ve Saracchi talihsiz bir şekilde sakatlandı. Mücadelenin 56. dakikasında sakatlanan Kolombiyalı yıldızın yerine oyuna dahil olurken, 71. dakikada sakatlanan Saracchi'nin yerine Şener Özbayraklı oyuna girdi.

'da ve Marcelo Saracchi şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 'in 19. haftasında İttifak Holding 'la karşı karşıya geldi. Maçtaki gol perdesini açan Radamel Falcao mücadelenin 56. dakikasında sakatlık geçirdi. Arka baldırını tutan yıldız futbolcu karşılaşmaya devam edemedi. Radamel Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu.

SARACCHI YERİNE ŞENER!
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, mücadelenin 71. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Uruguaylı futbolcunun yerine Şener Özbayraklı girdi.

  1. 26.01.2020
  2. Güncelleme: 26.01.2020 20:34
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