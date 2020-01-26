Galatasaray'da Falcao ve Saracci sakatlandı!

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Maçtaki gol perdesini açan Radamel Falcao mücadelenin 56. dakikasında sakatlık geçirdi. Arka baldırını tutan yıldız futbolcu karşılaşmaya devam edemedi. Radamel Falcao'nun yerine Adem Büyük oyuna dahil oldu.

SARACCHI YERİNE ŞENER!

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, mücadelenin 71. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Uruguaylı futbolcunun yerine Şener Özbayraklı girdi.