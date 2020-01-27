Galatasaray'a İtalya'dan transfer müjdesi! Resmen açıklandı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Galatasaray'a İtalya'dan transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Transfer döneminin bitimine günler kala sarı-kırmızılı ekip stoper takviyesi için gaza basarken, İtalya'dan müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...
27 Ocak 2020 Pazartesi 23:29
Galatasaray'a İtalya'dan transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

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Galatasaray'a İtalya'dan transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Christian Luyindama'nın Demokratik Kongo Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının ardından stoper takviyesi için harekete geçen sarı-kırmızılı ekibe İtalya'dan müjdeli bir haber geldi.

Galatasaray'a İtalya'dan transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Geçtiğimiz hafta Cimbom, gözdesi Mert Çetin için bir kez daha Roma'nın kapısını çalmıştı. Hem kaliteli hem de yerli bir stoper bulmanın zor olduğu şu günlerde 23 yaşındaki futbolcuyu ısrarla isteyen Cimbom, 1.5 yıllık kiralama teklifini 6 aya çevirmişti.

Galatasaray'a İtalya'dan transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz haftalarda 1.5 yıl için 850 bin euro önerdiği Roma tarafından reddedilen teklif, 6 ay için 500 euro olarak revize edilmişti.

Galatasaray'a İtalya'dan transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın ise hızlı bir stoper istediği, ve takviye yapana kadar Mert Çetin'i kadroda tutacağı belirtilmişti. Fonseca'nın isteği üzerine harekete geçen Roma, Atalanta'dan 21 yaşındaki stoper Roger Ibanez'i 8+2 milyon euro satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiraladı.

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