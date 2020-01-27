HaberlerGaleriMbaye Diagne'yi övgüye boğdular: Dünyanın en iyilerinden
Mbaye Diagne'yi övgüye boğdular: Dünyanın en iyilerinden
Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralık olarak transfer olan ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalan Mbaye Diagne'ye takım arkadaşları Brandon Mechele ve Simon Deli'den övgü dolu sözler geldi.
27 Ocak 2020 Pazartesi 19:36
Güncelleme: 27.01.2020 20:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan yaklaşık 13 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kiralık olarak Club Brugge'a gönderilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Belçika Pro Lig'de 6 karşılaşmada 4 gol kaydeden Diagne, Brugge'da da disiplinsiz hareketler sergileyince süresiz kadro dışı bırakılmıştı.
Belçika ekibinin tecrübeli futbolcuları Simon Deli ve Brandon Mechele, antrenmanlarını bir süredir bireysel olarak sürdüren Senegalli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.
BRANDON MECHELE: "UYUM SORUNU NORMAL"
Mbaye Diagne'nin takımda yeni olması nedeniyle uyum probleminin doğal olduğunu belirten Mechele, "Diagne diğer forvetlerimizden farklı bir karakterde. Sağlam bir adam."
"Maçlarda fırsatları değerlendirememiş olabilir ama yeni bir yerdesin ve uyum sorunu olacaktır. Tabi ne olacağı konusunda kararı kulüp verecektir" diye konuştu.