Depremzedeler için pankart

Galatasaray taraftarı, Konyaspor deplasmanında açtığı pankartla alkış aldı. Tribünde "Geçmiş olsun Elazığ ve Malatya" pankartı açıldı. Konyaspor taraftarı da sarı-kırmızılı tribündeki bu pankartı alkışladı. Ardından iki takım taraftarları hep birlikte "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya" diye tezahüratlar yaptı. Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.