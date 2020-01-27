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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Depremzedeler için pankart

Depremzedeler için pankart

 taraftarı, deplasmanında açtığı pankartla alkış aldı.

taraftarı, deplasmanında açtığı pankartla alkış aldı. Tribünde "Geçmiş olsun ve " pankartı açıldı. Konyaspor taraftarı da sarı-kırmızılı tribündeki bu pankartı alkışladı. Ardından iki takım taraftarları hep birlikte "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya" diye tezahüratlar yaptı. Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

  1. 27.1.2020
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