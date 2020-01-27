Depremzedeler için pankart
Galatasaray taraftarı, Konyaspor deplasmanında açtığı pankartla alkış aldı.
Galatasaray taraftarı, Konyaspor deplasmanında açtığı pankartla alkış aldı. Tribünde "Geçmiş olsun Elazığ ve Malatya" pankartı açıldı. Konyaspor taraftarı da sarı-kırmızılı tribündeki bu pankartı alkışladı. Ardından iki takım taraftarları hep birlikte "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya" diye tezahüratlar yaptı. Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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