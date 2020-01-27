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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Terim’den 8 değişiklik

Terim’den 8 değişiklik

G.Saray , 'ndaki maçının kadrosundan 8 farklı isimle sahaya çıktı.

G.Saray , 'ndaki maçının kadrosundan 8 farklı isimle sahaya çıktı. Kupa 11'inde oynattığı Okan, Şener, Marcao, Linnes, , Sekidika, Taylan ve Adem'i kesen Terim; Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Seri, Feghouli, Emre ve Falcao'yu oynattı.

  1. 27.1.2020
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