Terim’den 8 değişiklik
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Rize maçının kadrosundan 8 farklı isimle sahaya çıktı.
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Rize maçının kadrosundan 8 farklı isimle sahaya çıktı. Kupa 11'inde oynattığı Okan, Şener, Marcao, Linnes, Belhanda, Sekidika, Taylan ve Adem'i kesen Terim; Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Seri, Feghouli, Emre ve Falcao'yu oynattı.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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