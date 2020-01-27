İlk 45’te geçit yok

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk yarıdaki alışkanlığını Konyaspor karşısında da sürdürdü. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol yiyen takım olan Galatasaray, Konya karşısında da geleneğe devam etti. Öte yandan Konyaspor ise iç sahada oynadığı 8 maçın 6'sında ilk yarıları boş geçti.