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27 Ocak 2020, Pazartesi
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İlk 45’te geçit yok

İlk 45’te geçit yok

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk yarıdaki alışkanlığını karşısında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk yarıdaki alışkanlığını karşısında da sürdürdü. Bu sezon maçlarının ilk yarılarında en az gol yiyen takım olan , karşısında da geleneğe devam etti. Öte yandan Konyaspor ise iç sahada oynadığı 8 maçın 6'sında ilk yarıları boş geçti.

  1. 27.1.2020
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