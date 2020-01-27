İlk 45’te geçit yok
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk yarıdaki alışkanlığını Konyaspor karşısında da sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk yarıdaki alışkanlığını Konyaspor karşısında da sürdürdü. Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en az gol yiyen takım olan Galatasaray, Konya karşısında da geleneğe devam etti. Öte yandan Konyaspor ise iç sahada oynadığı 8 maçın 6'sında ilk yarıları boş geçti.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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