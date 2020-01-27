Bay asist yine boş geçmedi

Cimbom'un bu sezon parlayan isimlerinden olan Ömer Bayram, Konyaspor deplasmanında da etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, Falcao'nun kaydettiği golde soldan çok iyi bindirdi. Ardından herkes içeri ortalamasını beklerken penaltı noktası üzerindeki Kolombiyalı yıldıza nefis bir pas çıkardı. Falcao da golü attı. Ömer bu sezon 6. asistini yaptı.