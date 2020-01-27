Bay asist yine boş geçmedi
Cimbom'un bu sezon parlayan isimlerinden olan Ömer Bayram, Konyaspor deplasmanında da etkili bir performans sergiledi.
Cimbom'un bu sezon parlayan isimlerinden olan Ömer Bayram, Konyaspor deplasmanında da etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, Falcao'nun kaydettiği golde soldan çok iyi bindirdi. Ardından herkes içeri ortalamasını beklerken penaltı noktası üzerindeki Kolombiyalı yıldıza nefis bir pas çıkardı. Falcao da golü attı. Ömer bu sezon 6. asistini yaptı.
- 27.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Bay asist yine boş geçmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.