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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Saracchi şov

Uruguaylı sol bek ‘nokta atışı transfer’ olduğunu yine gösterdi Denizlispor mücadelesinden sonra ’da da gol pasını verdi.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında sol kanadını Marcelo 'yi alarak kuvvetlendirmişti. Uruguaylı sol bek 'a çok çabuk alıştı. Denizlispor maçında Akbaba'ya asist yapan 21 yaşındaki futbolcu deplasmanında da etkili bir performans sergiledi. Sol kanatta sürekli bindirmeler gerçekleştiren Saracchi 39. dakikada bunlardan bir tanesini daha yaptı. Soldan hızla inen genç futbolcu, geçen hafta olduğu gibi yine Emre Akbaba'yı buldu. Tecrübeli oyuncu da dönerek güzel bir vuruşla ağları sarsmayı başardı. Saracchi, 2014-15 sezonundan bu yana çıktığı ilk iki maçında 2 asist yapan ilk futbolcu oldu. Bu arada Saracchi, 72. dakikada sakatlanarak yerini Şener Özbayraklı'ya bıraktı.

  1. 27.1.2020
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