Gaza bastı geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Gaza bastı geliyor

Gaza bastı geliyor

Gaza bastı geliyor

üst sıralardaki rakiplerinin kazandığı haftada kritik deplasmanına çıktı. Aslan iştahlı oyunuyla rakibini devirip art arta 3. maçını aldı.

Süper Lig'de Cimbom üstündeki rakiplerden sadece 'in kaybettiği, 'un ise henüz maç oynamadığı haftada 3 puana mecburdu. Sarıkırmızılılar büyük bir iştahla maça çıktı. 'ın defansif anlayışı da 'ın işine geldi. 'in öğrencileri 26. dakikada 'ın getirdiği topta usta golcü Falcao'nun koordineli hareketler sonucu bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ardından geçen haftanın meşhur ikilisi yine sahne aldı. Denizlispor maçında olduğu gibi Saracchi kesti, Emre Akbaba ağları havalandırdı: 0-2. Soyunma odasına iki farklı galibiyetin rahatlığıyla giden Cimbom, rölantide bir devre oynadı. 79. dakikada Aslan organize bir atak yaptı. Güzel paslaşmaların ardından Galatasaray, 'ün golüyle 3-0'ı buldu. Sarı-kırmızılılarda İmparator bu maçta sağ bekte Mariano'yu tercih etti. Brezilyalı çok iyi oynadı.

  1. 27.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaza bastı geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN