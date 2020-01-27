Emre Akbaba durmuyor

8 ay süren sakatlığını atlattıktan sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor deplasmanında formasına kavuşan Emre Akbaba, golle dönmüştü. Geçtiğimiz hafta ligdeki Yukatel Denizlispor karşılaşmasında da şık bir şekilde fileleri sarsan 27 yaşındaki futbolcu Konya deplasmanında da ağları havalandırdı. 39'uncu dakikada sol kanattan Marcelo Saracchi'den pası alan Emre önce topu kontrol edip önünü boşalttı ardından kaleci Serkan Kırıntılı'yı mağlup etti. Falcao'nun arkasında 10 numaralı pozisyonda görev yapan Emre Akbaba, attığı goller kadar verdiği şık paslar, oyun yönlendirmeleri ve hücum presiyle alkış topladı. Sakatlanmadan önce milli takımın da gözdesi olan Emre Akbaba'nın EURO 2020'de yeniden milli takıma alınması bekleniyor.