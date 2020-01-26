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Galatasaray kaldığı yerden! Bir transferi daha bitiriyor
Süper Lig'in ikinci yarısına Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek başlayan Galatasaray, ara transfer dönemini de hareketli geçiriyor. Sarı-kırmızılı takım daha önce Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı. Aslan bir yıldızı daha bitiyor. İşte Galatasaray'ın mutlu sona çok yaklaştığı o isim...
26 Ocak 2020 Pazar 11:33
Güncelleme: 26.01.2020 11:33
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Bu sezon ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Galatasaray, ligdeki kötü gidişatı da bitirmek adına sezonun ikinci yarısı için radikal kararlar aldı.
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Onyekuru, Saracchi ve Sekidika takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, Ryan Babel ve Emre Taşdemir'i de kiralayarak sezonun ikinci yarısı için kadrosunda değişikliklere gitti.
Birkaç oyuncuyu daha takımdan göndermek isteyen ve kadro dışı bırakılan Nzonzi ile yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray, yabancı kontenjanını açar açmaz orta sahaya takviye yapma kararı aldı.
Sabah'ın haberine göre, bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların adı Udinese'den Fofana ve Kayserispor'dan Mensah ile anılsa da öncelik M'Vila takviyesine verildi.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Lemina-Seri ikilisini alternatifsiz bırakmak istemeyen sarıkırmızılılar, geçtiğimiz cuma günü Yann M'Vila için resmi girişimde bulundu. Fransız ön liberonun formasını giydiği Saint Etienne'e kiralama teklifini ileten yönetimin, 29 yaşındaki oyuncu ile ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.