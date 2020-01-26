Süper Lig'in ikinci yarısına Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek başlayan Galatasaray, ara transfer dönemini de hareketli geçiriyor. Sarı-kırmızılı takım daha önce Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmıştı. Aslan bir yıldızı daha bitiyor. İşte Galatasaray'ın mutlu sona çok yaklaştığı o isim...