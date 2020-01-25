Florin Andone maça çıkabileceği tarihi duyurdu

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Rumen golcü Florin Andone, yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir süre yeşil sahalara dönemeyeceği açıklanmıştı. Ancak yıldız futbolcu sarı-kırmızılıların son idmanına çıkarak büyük bir sürprize imza attı.

Ülkesinin basınına konuşan golcü oyuncu sakatlık süreci ve maça çıkacağı tarihle ilgili şunları dile getirdi:

Şubat ayında oynayacağımı umuyorum. 2 aydır süren tedavi sürecimin ardından kendimi iyi hissediyorum. Takımla birlikte çalışmalara katılmam için 2-3 hafta daha gerekiyor. Her gün 4 seans çalışıyorum. Her şey yolunda. Dizim de tedaviye yanıt verdi. Tüm kalbimle iyileşmeyi umuyorum çünkü sakatlığım çok ciddiydi.

"MİLLİ TAKIMA ALINABİLİRİM"

Romanya'nın EURO 2020 için mart ayında oynayacağı baraj maçında da forma giymek istediğini söyleyen Andone, sözlerine şöyle devam etti:

Şubat ayında belirli dakikalar da olsa oynayabilirim. Martta da milli takıma alınabilirim. Neden olmasın? EURO 2020 bileti almak istiyoruz. Bir şansımız var. Orada olmak için çalışacağız. Milli takımda yalnızca 2 golüm olduğu için eleştiriliyorum. Bu da her maç üzerimde baskıya neden oluyor. Eğer baraj maçında gol atarsam bu harika olur. Ama kimin attığı önemli değil, önemli olan rakibi elemek.