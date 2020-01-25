Galatasaray'ın Konya kafilesi belli oldu! 4 kesik...

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Galatasaray kafilesi belli oldu.

Teknik Direktör Fatih Terim Nagatomo, Emre Mor, Jimmy Durmaz'a kadroda yer vermezken, Andone sakatlığı sebebiyle yer almadı. Öte yandan kadro dışı bırakılan Nzonzi ve kart cezalısı olan Marcao da Konya'ya götürülmedi.

Sarı kırmızılıların konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İH Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana kısmında teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Florin Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray kafilesi, yarın saat 19.00'da başlayacak olan Konyaspor maçı için bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Konya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın İH Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Mario Lemina"

İKİ EKİP ARASINDAKİ 38. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom'un 72 golüne Konya ekibi 21 golle yanıt verdi. İki takım ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.



ASLAN KONYA'YA EN SON 2003 YILINDA YENİLDİ

Galatasaray, ligde Konyaspor'a 26 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Söz konusu 26 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.

ASLAN'DA 1 CEZALI, 3 SINIRDA FUTBOLCU VAR

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde 1 cezalı, 3 de sarı kart ceza sınırında olan futbolcu bulunuyor. Brezilyalı futbolcu Marcao, Denizlispor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü. Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada İstanbul'da oynanacak Kayserispor maçında görev alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru ile adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de yarın ki mücadelede forma giyemeyecek.