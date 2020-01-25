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25 Ocak 2020, Cumartesi
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kafilesi 'da

Galatasaray kafilesi Konya'da

'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ile karşılaşacak , 'ya geldi. Sarı-kırmızı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

'in 19. haftasında yarın ile karşılaşacak , 'ya geldi.

Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğraf çektirdi.

Havaalanı çıkışında teknik direktör Terim, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları selamladı. Ardından Terim, takım otobüsüne eşlik eden VIP minibüse bindi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar havalimanı çıkışında, meşale yakıp, tezahürat yaptı.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti.

  1. 25.01.2020
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