Galatasaray kafilesi Konya'da
Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi. Sarı-kırmızı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.
Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğraf çektirdi.
Havaalanı çıkışında teknik direktör Terim, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları selamladı. Ardından Terim, takım otobüsüne eşlik eden VIP minibüse bindi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar havalimanı çıkışında, meşale yakıp, tezahürat yaptı.
Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele gitti.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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