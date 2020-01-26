Gözler Terim'de

İlk yarıyı Antalya galibiyeti ile kapatmasının ardından geçen haftaki açılışta Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, seriyi sürdürmek için bugün Konyaspor karşısına çıkacak. Aslan, 19. hafta mücadelesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da yeşil-beyazlı takımın konuğu olacak. Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Bu maçın bir başka kritik noktası ise Fatih Terim'in tavrı olacak...

ALBAYRAK'A ÇOK KIRGIN

Başkan Mustafa Cengiz'in önceki gün yaptığı açıklamalar sonrası twitter'dan "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" yazan sarı-kırmızılı hocanın maç sonrası yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Fatih Terim'in, başkanın açıklamalarındaki bazı bölümlerin altını çizdiği ve bunlara sert bir cevap vereceği gelen haberler arasında. Öte yandan usta teknik adamın, asıl kırgın olduğu kişinin, başkanla birlikte basın toplantısına katılan Abdurrahim Albayrak olduğu ifade ediliyor.

'UTANIRIM' SÖZÜNE KIRILDI

Başkanın bazı sözlerine oldukça kırılan Fatih Terim'in Cengiz'in düzenlediği basın toplantısını baştan sona kadar izlediği ve notlar aldığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın özellikle;

-Ben teknik direktör olsam böyle bir şey demeye hicap duyarım.

-Yönetim kurulunun aldığı karar uygulanır.

-Ben teknik direktörümle medya üzerinden polemiğe girmem.

-Hocamın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermedim" sözleri için cevap verme hazırlığında olduğu kaydedildi.