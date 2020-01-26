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26 Ocak 2020, Pazar
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Gözler Terim'de

Gözler Terim'de

Aslan, bugün Konya’ya konuk olacak. Üst üste 2 maçını kazanan G.Saray, seriyi sürdürmeye çalışacak. Peki , başkanın sözlerine cevap verecek mi?

İlk yarıyı galibiyeti ile kapatmasının ardından geçen haftaki açılışta Denizlispor'u mağlup eden , seriyi sürdürmek için bugün karşısına çıkacak. Aslan, 19. hafta mücadelesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da yeşil-beyazlı takımın konuğu olacak. Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Bu maçın bir başka kritik noktası ise 'in tavrı olacak...

ALBAYRAK'A ÇOK KIRGIN

Başkan 'in önceki gün yaptığı açıklamalar sonrası twitter'dan "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" yazan sarı-kırmızılı hocanın maç sonrası yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Fatih Terim'in, başkanın açıklamalarındaki bazı bölümlerin altını çizdiği ve bunlara sert bir cevap vereceği gelen haberler arasında. Öte yandan usta teknik adamın, asıl kırgın olduğu kişinin, başkanla birlikte basın toplantısına katılan Abdurrahim Albayrak olduğu ifade ediliyor.

'UTANIRIM' SÖZÜNE KIRILDI

Başkanın bazı sözlerine oldukça kırılan Fatih Terim'in Cengiz'in düzenlediği basın toplantısını baştan sona kadar izlediği ve notlar aldığı bildirildi. Tecrübeli teknik adamın özellikle;

-Ben olsam böyle bir şey demeye hicap duyarım.
-Yönetim kurulunun aldığı karar uygulanır.
-Ben teknik direktörümle medya üzerinden polemiğe girmem.
-Hocamın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermedim" sözleri için cevap verme hazırlığında olduğu kaydedildi.

  1. 26.1.2020
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