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26 Ocak 2020, Pazar
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3 futbolcu forma giyemeyecek

3 futbolcu forma giyemeyecek

'da 3 futbolcu bugünkü müsabakada görev yapamayacak.

'da 3 futbolcu bugünkü müsabakada görev yapamayacak. Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek bir başka isim.

  1. 26.1.2020
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