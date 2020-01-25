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25 Ocak 2020, Cumartesi
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'a yeni muhafız! Marcao'nun yanına Lyanco geliyor | Lyanco kimdir

Galatasaray'a yeni muhafız! Marcao'nun yanına Lyanco geliyor | Lyanco kimdir

Galatasaray, İtalya pazarında stoper arayışlarını sürdürürken gündeme yeni bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Sampdoria'dan Murillo ile anlaşmış fakat Kolombiyalı stoper İspanya'ya gitmek istediği için Celta Vigo'ya imza atmıştı.

  1. 25.1.2020
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