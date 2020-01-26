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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Aslan'ın Konya maçı 11'i
Süper Lig'de ikinci devreye Denizlispor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, 19. hafta kapsamında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Lider Sivasspor ile aradaki 10 puan farkı kapatarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. İşte Galatasaray'ın Denizlispor maçı 11'i...
26 Ocak 2020 Pazar 07:39
Güncelleme: 26.01.2020 07:39
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İlk yarıyı Antalya galibiyeti ile kapatmasının ardından geçen haftaki açılışta Denizlispor'u mağlup eden Galatasaray, seriyi sürdürmek için bugün Konyaspor karşısına çıkacak.
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Aslan, 19. hafta mücadelesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da yeşil-beyazlı takımın konuğu olacak. Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
3 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK
Galatasaray'da 3 futbolcu bugünkü müsabakada görev yapamayacak. Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek bir başka isim.
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Aslan'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular YounesBelhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.