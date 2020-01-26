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26 Ocak 2020, Pazar
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Son yenilgiyi 2003’te aldı

Son yenilgiyi 2003’te aldı

Sarı-kırmızılı takım, ligde 'a 26 maçtır mağlup olmuyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligde 'a 26 maçtır mağlup olmuyor. Sarı- kırmızılılar, 'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Söz konusu 26 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.

  1. 26.1.2020
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