Son yenilgiyi 2003’te aldı

Sarı-kırmızılı takım, ligde Konyaspor'a 26 maçtır mağlup olmuyor. Sarı- kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Söz konusu 26 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.