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26 Ocak 2020, Pazar
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3 isim ceza sınırında

3 isim ceza sınırında

Aslan'da 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Aslan'da 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes , Mario Lemina ve bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo maçında görev alamayacak.

  1. 26.1.2020
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