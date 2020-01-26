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26 Ocak 2020, Pazar
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pas çalıştı

Galatasaray pas çalıştı

Aslan, dün yaptığı idmanla hazırlıkları tamamladı. İdmanda dar alanda pas oyunu oynayan G.Saray, ardından taktik çalıştı.

Aslan, dün yaptığı idmanla hazırlıkları tamamladı. İdmanda dar alanda pas oyunu oynayan G.Saray, ardından taktik çalıştı. Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla idman yaptı.

  1. 26.1.2020
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