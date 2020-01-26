Galatasaray pas çalıştı
Aslan, dün yaptığı idmanla hazırlıkları tamamladı. İdmanda dar alanda pas oyunu oynayan G.Saray, ardından taktik çalıştı.
Aslan, dün yaptığı idmanla hazırlıkları tamamladı. İdmanda dar alanda pas oyunu oynayan G.Saray, ardından taktik çalıştı. Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla idman yaptı.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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