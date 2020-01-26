Aslan açık ara önde: 27-2 - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Aslan açık ara önde: 27-2

Aslan açık ara önde: 27-2

Aslan açık ara önde: 27-2

Konya ile G.Saray, lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi.

Konya ile G.Saray, lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 defa da yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 8 maç berabere bitti. Cimbom'un 72 golüne Konya 21 golle yanıt verdi.

  1. 26.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan açık ara önde: 27-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN