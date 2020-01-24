Kadro değişti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı 11'inde son lig maçına göre önemli bir rotasyon yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçı 11'inde son lig maçına göre önemli bir rotasyon yaptı. Tecrübeli hoca ligdeki Denizlispor mücadelesinde yer alan Linnes, Marcao, Lemina ve Ömer Bayram'ı korurken 7 ismi değiştirdi. Okan, Ahmet Çalık, Şener, Taylan, Sekidika, Belhanda ve Adem şans bulan futbolcular oldu.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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