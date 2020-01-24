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24 Ocak 2020, Cuma
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Kadro değişti

Kadro değişti

, maçı 11'inde son lig maçına göre önemli bir rotasyon yaptı.

, maçı 11'inde son lig maçına göre önemli bir rotasyon yaptı. Tecrübeli hoca ligdeki Denizlispor mücadelesinde yer alan Linnes, Marcao, Lemina ve 'ı korurken 7 ismi değiştirdi. Okan, , Şener, Taylan, Sekidika, ve Adem şans bulan futbolcular oldu.

  1. 24.1.2020
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