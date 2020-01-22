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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Gaspta ikinci perde

Gaspta ikinci perde

Alemci Lemina, makineyi kırılmış bir şekilde gönderdi ama fotoğrafların yer aldığı hafıza kartına el koydu.

, Denizlispor'u mağlup ederek ligdeki iddiası korurken maç sonrası yaşanan çirkin olaylar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Zorlu karşılaşma sonrasında , , ve Jimmy Durmaz, yanlarında kadınlarla birlikte 'deki 'Blackk' adlı gece kulübünün yolunu tutarken sabah 5'leri bulan eğlence karakolda son buldu.

ÇALIŞMAZ HALDE

Evlilik aşamasındaki Lemina ve arkadaşları kendilerini görüntüleyen muhabiri 'a saldırdı, üstüne de elindeki fotoğraf makinesini aldı. Savaş'ın "Fotoğrafları sileyim. Makineyi verin" demesine karşılık geri vermedi. Savaş'ın şikayeti üzerine dün ifade veren Gabonlu-Fransız yıldız, 30 bin liralık makineyi kırılmış bir şekilde verdi ama fotoğrafların kayıt edildiği hafıza kartına, 'fotoğraflar geri getirilebilir' korkusu ile el koydu. Makinenin gasp edilmesiyle başlayan skandalda ikinci perde yaşandı.

KUZENİM YAPTI!

Oynadığı futbolla Galatasaraylı taraftarları mest eden Mario Lemina ve olaylara karışan 5 kişiden 4'ü dün ifade verdi. Lemina'nın ifadesinde, "Makineyi ben almadım. Kuzenim aldı. Daha sonra ona makineyi iade etmesini söyledim. O da makineyi verdi" dediği öğrenildi. İfade veren diğer isimlerse öğrenilemedi.

GÖRÜNTÜLER TOPLANDI

Görevini yapmaya çalışmasına karşın Lemina ve yanındakiler tarafından saldırıya uğrayan Takvim gazetesi muhabiri Doğan Savaş'ın şikayeti üzerine soruşturma derinleştirildi. Güvenlik güçleri olayın yaşandığı yerdeki iş yeri kameraları görüntülerini topladı ve deliller arasına ekledi.

PSİKOLOJİM BOZULDU

Sadece görevini yapmaya çalışmasına karşın saldırıya uğrayan Takvim gazetesi muhabiri Doğan Savaş, olayın şokunu atlatamadığını söyledi. Savaş, "10 kişi üzerime saldırdı. Hepsi beni çekiştirdi. Zor anlar yaşadım. Psikolojim zor düzelir" dedi.

  1. 22.1.2020
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