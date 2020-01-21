Seleznyov’dan Galatasaray itirafı
Bursaspor forması giyen Yevhen Seleznyov'un sözleri dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı. Akhisarspor forması giydiği dönemde Galatasaray'ın kendisini istediğini belirten 34 yaşındaki golcü, "Galatasaray bana kontrat vermişti. Ancak Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı" açıklamasında bulundu.
Bursaspor forması giyen Yevhen Seleznyov'un sözleri dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı. Akhisarspor forması giydiği dönemde Galatasaray'ın kendisini istediğini belirten 34 yaşındaki golcü, "Galatasaray bana kontrat vermişti. Ancak Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı" açıklamasında bulundu.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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