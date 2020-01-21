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21 Ocak 2020, Salı
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Seleznyov’dan itirafı

Seleznyov’dan Galatasaray itirafı

forması giyen 'un sözleri dün en çok konuşulanlar arasındaydı. Akhisarspor forması giydiği dönemde 'ın kendisini istediğini belirten 34 yaşındaki golcü, "Galatasaray bana kontrat vermişti. Ancak Akhisar beni göndermedi, bıraktı" açıklamasında bulundu.

forması giyen 'un sözleri dün en çok konuşulanlar arasındaydı. Akhisarspor forması giydiği dönemde 'ın kendisini istediğini belirten 34 yaşındaki golcü, "Galatasaray bana kontrat vermişti. Ancak Akhisar beni göndermedi, bıraktı" açıklamasında bulundu.

  1. 21.1.2020
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