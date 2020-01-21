Falcao döndü!
Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, form tutmaya başladı. Son 2 Süper Lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı yıldız, attığı gollerin yanı sıra futboluyla da kalitesini ortaya koymaya başladı. İleride basan ve arkadaşlarına alan açan 33 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de öne çıkıyor.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, form tutmaya başladı. Son 2 Süper Lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı yıldız, attığı gollerin yanı sıra futboluyla da kalitesini ortaya koymaya başladı. İleride basan ve arkadaşlarına alan açan 33 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de öne çıkıyor.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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