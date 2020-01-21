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21 Ocak 2020, Salı
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Falcao döndü!

Falcao döndü!

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan , form tutmaya başladı. Son 2 maçında 3 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı yıldız, attığı gollerin yanı sıra futboluyla da kalitesini ortaya koymaya başladı. İleride basan ve arkadaşlarına alan açan 33 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de öne çıkıyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan , form tutmaya başladı. Son 2 maçında 3 kez rakip fileleri havalandıran Kolombiyalı yıldız, attığı gollerin yanı sıra futboluyla da kalitesini ortaya koymaya başladı. İleride basan ve arkadaşlarına alan açan 33 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de öne çıkıyor.

  1. 21.1.2020
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