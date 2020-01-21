Herkes onu konuşuyor
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Saracchi, ilk sınavında tam puan aldı. Denizlispor'a karşı 90 dakika sahada kalan Uruguaylı futbolcu, 1 asist yaparken, 22 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı.
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Saracchi, ilk sınavında tam puan aldı. Denizlispor'a karşı 90 dakika sahada kalan Uruguaylı futbolcu, 1 asist yaparken, 22 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı. 3 hava topunun da 2'sinde rakiplerine üstünlük sağladı. 84 kez topla buluşan yıldız futbolcu, yüzde 72.5 pas isabetini yanı sıra 11 ortasının 7'si isabetliydi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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