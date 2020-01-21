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21 Ocak 2020, Salı
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Herkes onu konuşuyor

Herkes onu konuşuyor

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Saracchi, ilk sınavında tam puan aldı. Denizlispor'a karşı 90 dakika sahada kalan Uruguaylı futbolcu, 1 asist yaparken, 22 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Saracchi, ilk sınavında tam puan aldı. Denizlispor'a karşı 90 dakika sahada kalan Uruguaylı futbolcu, 1 asist yaparken, 22 ikili mücadelenin 13'ünü kazandı. 3 hava topunun da 2'sinde rakiplerine üstünlük sağladı. 84 kez topla buluşan yıldız futbolcu, yüzde 72.5 pas isabetini yanı sıra 11 ortasının 7'si isabetliydi.

  1. 21.1.2020
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