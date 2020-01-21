Dönüşleri müthiş oldu
Haftayı Denizli galibiyetiyle kapatan G.Saray'da gözler Linnes ve Emre Akbaba'daydı. İlk golü atan Emre, 45 kez topla buluşup, yüzde 88.2 pas isabetiyle oynadı, 3 kilit pas yaptı.
Haftayı Denizli galibiyetiyle kapatan G.Saray'da gözler Linnes ve Emre Akbaba'daydı. İlk golü atan Emre, 45 kez topla buluşup, yüzde 88.2 pas isabetiyle oynadı, 3 kilit pas yaptı. Sezonun ilk yarısında oynamayan Linnes ise 90 dakika oynadığı maçta yüzde 76.9 pas yüzdesiyle oynadı, 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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